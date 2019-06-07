В Украине открылись двухнедельные языкове лагеря GoCamp для школьников

В лагерях со школьниками работают волонтеры из 50 стран мира.

В воскресенье, 9 июня, в Украине начнут работу бесплатные языковые лагеря на базе городских и сельских школ GoCamp. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

Открытие программы состоялось сегодня.

С детьми будут работать иностранные волонтеры из 50 стран мира. Их задача - помочь школьникам преодолевать языковые барьеры, быстро адаптироваться к поликультурному окружению, развивать креативность и толерантность. К работе лагерей привлекут и местных педагогов. В сотрудничестве с волонтерами они будут осваивать современные методики преподавания иностранных языков и учиться поощрять детей к познанию мира.

Планируется, что лагеря будут работать до 21 июня 2019 года.

Во время открытия проекту GoCamp в Киеве участники создали масштабный арт-объект - большую карту мира. Она стала символом того, что Украина открыта к сотрудничеству и рада приветствовать иностранных гостей.

Напомним, GoCamp - это самая крупная волонтерская инициатива в Восточной Европе, которая призвана научить детей преодолевать языковые барьеры и верить в собственные силы. Пилотный проект GoCamp стартовал в 2016 году. Тогда в нем приняли участие 9 тыс детей из 126 украинских школ. Всего за 4 года Украину для работы в лагерях посетили около 1 тыс волонтеров из разных стран мира.