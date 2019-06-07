​В субботу в Киеве до +30 градусов, местами кратковременный дождь

В субботу, 8 июня, в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +28…+30 градусов.

Об этом сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+18 градусов, днем +23…+28 градусов.

В Карпатах кратковременные дожди, температура ночью +9…+14 градусов, днем +14…+19 градусов.

На севере Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +26…+31 градус.

В центре Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +13…+18 градусов, днем +26…+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, днем местами град, ветер восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, днем местами град, ветер восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +15…+20 градусов, днем +26…+32 градуса.

В Крыму переменная облачность, кратковременный дождь, грозы, днем местами град, ветер восточный, 5-10 м/с, днем местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.

7 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+25 градусов; в Днепре возле Киева +23 градуса.