В пятницу в Киеве до +29, дожди с грозами

В пятницу, 7 июня, в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов.
На западе Украины переменная облачность, умеренный, местами существенный дождь, гроза, местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +22…+27 градусов.
В Карпатах умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +12…+17 градусов.
В Моршине умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов.
В Трускавце умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов.
В Сваляве умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов.
На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов.
В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.
На востоке Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, днем с грозой, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.
На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов.
В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов.
В Ялте без осадков, температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов.
6 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+25 градусов; в Днепре возле Киева +23 градуса.