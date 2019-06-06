В пятницу в Киеве до +29, дожди с грозами

Facebook Twitter

Фото: Макс Левин

В пятницу, 7 июня, в Киеве переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +16…+18 градусов, днем +27…+29 градусов. На западе Украины переменная облачность, умеренный, местами существенный дождь, гроза, местами град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +11…+17 градусов, днем +22…+27 градусов. В Карпатах умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +7…+12 градусов, днем +12…+17 градусов. В Моршине умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +12…+14 градусов, днем +24…+26 градусов. В Трускавце умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +11…+13 градусов, днем +23…+25 градусов. В Сваляве умеренный, местами существенный дождь, температура ночью +14…+16 градусов, днем +25…+27 градусов. На севере Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13…+19 градусов, днем +24…+30 градусов. В центре Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов. На востоке Украины переменная облачность, местами небольшой кратковременный дождь, днем с грозой, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов. На юге Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, кое-где град, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, местами шквалы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +25…+30 градусов. В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14…+19 градусов, днем +24…+29 градусов. В Ялте без осадков, температура ночью +16…+18 градусов, днем +26…+28 градусов. 6 июня на 9:00 температура воды составляла в Черном и Азовском морях +21...+25 градусов; в Днепре возле Киева +23 градуса.

Twitter Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook