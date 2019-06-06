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Из-за шквалистого ветра и гроз в Украине обесточены 80 сел

Еще около 60 домов подтопило.

Из-за шквалистого ветра и гроз в Украине обесточены 80 сел
Фото: EPA/UPG

Из-за ухудшения погодных условий за прошедшие сутки в Украине были обесточены 80 населенных пунктов в 7 областях. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

В ночь с 5 на 6 июня из-за швалистого ветра и грозы сработали системы защиты линий электропередач. Обесточены села в Херсонской (18), Черкасско (17), Житомирской (14), Киевско (12), Хмельницкой (9), Кировоградской (6) и Волынской (4) областях.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В Херсонской области в с. Казачьи Лашеря сильный ветер повалил около 50 деревьев, из-за чего повреждены крыши зданий, вто числе школы. Жертв и пострадавших нет.

В Кировоградской области подтоплены 20 домов и 48 приусадебных участков в г.Гайворон, также в среду были подтоплены жилые дома и участки в Винницкой области.

По состоянию на утро четверга, 6 июня, уровень воды в пострадавших населенных пунктах спадает, однако синоптики обещают продолжение гроз с сильным ветром.

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