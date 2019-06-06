В Украине зафиксировано 30 случаев нападения на журналистов в 2019

Союз журналистов зафиксировал 7 нападений на работников СМИ в мае.

С начала 2019 года в Украине зафиксировано 30 случаев применения силы к журналистам. Об этом свидетельствуют данные мониторинга "Индекс физической безопасности журналистов", который Национальный союз журналистов Украины проводит совместно с партнерскими общественными организациями.

Семь случаев применения силы против работников медиа зафиксировали только в течение мая, один из журналистов уже месяц находится в коме, сообщают в НСЖУ.

"В мае сразу два нападения на сотрудников медиа произошли в Одессе, а также по одному в Киеве, Черкассах, Днепре, Херсоне и на Волыни", - говорится в сообщении.

В частности, 2 мая на журналистку интернет-издания Odessa.online Елену Соломону напали на Куликовом поле, где происходили массовые акции по случаю пятой годовщины трагедии 2014 года.

7 мая журналистку из Одессы Светлану Пидпалу облили нечистотами, когда она вела съемку в Летнем театре.

Утром 4 мая в Черкассах неизвестный напал на журналиста Вадима Комарова. Из-за избиения журналист попал в больницу с черепно-мозговой травмой. Он уже месяц находится в коме.

На Волыни 8 мая на журналистов телеканала "Аверс" Наталью Полищук, Маричку Петручик, Вячеславу Морошку напали сотрудники таможни. Представителей медиа избили, а съемочную технику уничтожили.

В Днепре 9 мая во время митинга журналиста и оператора "34 канала" неизвестные облили краской.

15 мая после заседания Кабмина на журналиста телеканала "1+1" Владимира Тимофийчука набросился главный специалист секретариата Кабмина. Чиновник устроил потасовку и хватал журналиста за одежду и руки, чем сорвал съемку.

В Херсоне 16 мая депутат Херсонского облсовета перекрыл журналисту издания "Новый день" Олегу Батурину дорогу, хватал его за руки и угрожал покалечить.

Как сообщалось, Украина заняла 102 место в рейтинге свободы слова.