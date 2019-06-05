Поступать в магистратуру по результатам ЕВИ будут более 65 тыс. студентов

Обязательный экзамен для всех будущих магистров - иностранный язык, для юридических специальностей - еще и профильный экзамен.

Поступать в магистратуру по результатам единого вступительного экзамена в этом году будут более 65 тыс. желающих. Об этом сегодня сообщил Украинский центр оценивания качества образования, пишет пресс-служба Минобразования.

Среди зарегистрировавшихся более 16 тыс. человек будут сдавать ЕФВИ - единое профильное вступительное испытание по праву и юридическим компетенциям. Для всех абитуриентом магистратуры является обязательным также экзамен по иностранному языку. Сдавать английский будут 63 тыс. кандидатов, немецкий - более 2 тыс. человек, на экзамен по французскому зарегистрировались 403 студента и еще 84 человека выбрали испанский язык.

Больше всего абитуриентов будут сдавать тестирование в Киеве - почти 17,5 тыс человек, на втором месте Харьков (7,5 тыс), затем Львов (5,5 тыс), Одесса и Днепр (по 4,5 тыс).

Поступающие регистрировались в одном из тех вузов, куда планируют поступать. В общем регистрацию проводили 284 учреждения высшего образования.

Чаще всего абитуриенты выбирали для регистрации:

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (2317 заявлений)

Национальный университет "Львовская политехника" (2051 заявление)

Киевский национальный торгово-экономический университет (1873 заявлений)

Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1626 заявлений)

Национальный университет "Одесская юридическая академия" (1591 заявление)

Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (1502 заявления).

Основная сессия ЕВИ состоится 2 июля, ЕФВВ - 4 июля. Для участников ЕВИ тестирование будет проводиться в 2 смены: в 10:00 и в 14:00, а ЕФВВ - в одну: в 10:00.

Результаты основной сессии ЕФВВ и ЕВИ будут размещены в кабинетах участников не позднее 14 календарных дней со дня их проведения. Рекомендации к зачислению на бюджет будут предоставлены до 5 августа, а само зачисление пройдет до 11 августа.

Оба эти тестирования проходят по технологии ВНО.