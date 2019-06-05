Поступать в магистратуру по результатам ЕВИ будут более 65 тыс. студентов

Поступать в магистратуру по результатам единого вступительного экзамена в этом году будут более 65 тыс. желающих. Об этом сегодня сообщил Украинский центр оценивания качества образования, пишет пресс-служба Минобразования.
Среди зарегистрировавшихся более 16 тыс. человек будут сдавать ЕФВИ - единое профильное вступительное испытание по праву и юридическим компетенциям. Для всех абитуриентом магистратуры является обязательным также экзамен по иностранному языку. Сдавать английский будут 63 тыс. кандидатов, немецкий - более 2 тыс. человек, на экзамен по французскому зарегистрировались 403 студента и еще 84 человека выбрали испанский язык.
Больше всего абитуриентов будут сдавать тестирование в Киеве - почти 17,5 тыс человек, на втором месте Харьков (7,5 тыс), затем Львов (5,5 тыс), Одесса и Днепр (по 4,5 тыс).
Поступающие регистрировались в одном из тех вузов, куда планируют поступать. В общем регистрацию проводили 284 учреждения высшего образования.
Чаще всего абитуриенты выбирали для регистрации:
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (2317 заявлений)
- Национальный университет "Львовская политехника" (2051 заявление)
- Киевский национальный торгово-экономический университет (1873 заявлений)
- Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1626 заявлений)
- Национальный университет "Одесская юридическая академия" (1591 заявление)
- Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого (1502 заявления).
Основная сессия ЕВИ состоится 2 июля, ЕФВВ - 4 июля. Для участников ЕВИ тестирование будет проводиться в 2 смены: в 10:00 и в 14:00, а ЕФВВ - в одну: в 10:00.
Результаты основной сессии ЕФВВ и ЕВИ будут размещены в кабинетах участников не позднее 14 календарных дней со дня их проведения. Рекомендации к зачислению на бюджет будут предоставлены до 5 августа, а само зачисление пройдет до 11 августа.
Оба эти тестирования проходят по технологии ВНО.