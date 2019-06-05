Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
Конституционный суд отменил минимальный возраст для выхода на пенсию по выслуге лет
​CNN написал о конфликте интересов у пресс-секретаря Зеленского
​CNN написал о конфликте интересов у пресс-секретаря Зеленского
Начальник полиции Киевской области подал в отставку
Начальник полиции Киевской области подал в отставку
“Вони просто розважалися”: що відомо про загибель п’ятирічного Кирила
“Вони просто розважалися”: що відомо про загибель п’ятирічного Кирила
Возвращение Кучмы
Возвращение Кучмы
Прокуратура закрыла дело против Иванющенко
Прокуратура закрыла дело против Иванющенко
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал
Генпродюсер "Прямого" покидает телеканал
ГлавнаяОбществоЖизнь

Гослесагентство начнет продавать необработанную древесину через ProZorro

Лесхозы трех областей уже начали выставлять древесину на электронные аукционы.

Гослесагентство начнет продавать необработанную древесину через ProZorro
Фото: kmu.gov.ua

Государственное агентство лесных ресурсов подписало меморандум с государственным предприятием "ProZorro.Продажи" о реализации необработанной древесины. Об этом говорится на сайте Гослесагентства.

В соответствии с меморандумом стороны будут сотрудничать по вопросам организации доступа постоянных заготовщиков и покупателей необработанной древесины к организации, а также участию в электронных аукционах.

"Гослесагентство в прошлом году начало организацию электронных торгов с помощью программного продукта госпредприятия "Лесной инновационно-аналитический центр". Теперь с целью расширения механизмов реализации древесины мы подписали меморандум о сотрудничестве с "ProZorro.Продажи". Таким образом, будет упрощен доступ к аукционам по реализации необработанной древесины, а также доступ к информации о результатах аукционов", – отметил замглавы Голесагентства Владимир Бондарь.

Меморандумом предусмотрено внедрение действенных механизмов по сотрудничеству, установка недискриминационных правил организации и проведения электронных аукционов, предотвращение коррупции благодаря прозрачности данных, открытость для общественного контроля и расширение круга покупателей.

Отмечается, что лесхозы из Житомирской, Киевской и Ровенской областей уже начали выставлять древесину на электронные аукционы "ProZorro.Продажи".

Напомним, в подчинении Гослесагентства находится 7,6 млн га лесов (73% лесного фонда Украины).

В марте 2019 года Государственное агентство лесных ресурсов заявило о необходимости создать Министерство лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности.

По мнению замглавы ведомства, создание министерства позволит разработать национальную лесную политику, провести инвентаризацию лесов и надлежащим образом профинансировать все работы в лесном хозяйстве.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также