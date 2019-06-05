ТКГ разработает "новый механизм" для пошагового прекращения огня

Представители Трехсторонней контактной группы в Минске договорились разработать механизм пошагового прекращения огня на Донбассе. Об этом по итогам заседания сообщил представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, передает "Громадське".

По его словам, диалог был "более конструктивным по сравнению с предыдущими годами".

Новый механизм прекращения огня должна разработать группа по вопросам безопасности до 19 июня.

Также стороны договорились о разведении сил у Станицы Луганской - здесь в течение семи дней должен наступить режим тишины.

Кучма рассказал, что на заседании поднимались вопросы военнопленных, в частности моряков, которых РФ незаконно задержала в ноябре 2018 года, и вопросы восстановления водоснабжения.

"Что касается обмена военнопленных или незаконно удерживаемых – я не могу сказать, что завтра будет принципиальное решение, но я четко знаю, что эти вопросы начнут решаться: сколько на сколько и так далее", - сказал он.

Напомним, Леонид Кучма вышел из переговорного процесса в Минске в октябре 2018 года. 3 июня президент Зеленский снова назначил Кучму вести переговоры с Россией по вопросам освобождения Донбасса и Крыма.