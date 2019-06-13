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Путин заявил, что Россия "неизбежно" восстановит отношения с Украиной

По его мнению, команда Зеленского будет действовать "энергично".

Путин заявил, что Россия "неизбежно" восстановит отношения с Украиной
Фото: kremlin.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что отношения России и Украины будут восстановлены вне зависимости от того, как будут складываться отношения с украинским элитами.

Об этом он заявил в интервью российскому телеканалу "Мир".

"Неизбежно, что мы восстановим наши отношения, не может такого быть между частями одного и того же народа или между двумя братскими народами, как бы ни складывались наши отношения с элитами. Даже с политическими элитами прошлого, допустим, с теми людьми, которые во главу угла всей своей деятельности, всей своей жизни ставили прежде всего личный успех, личную выгоду и сохранение своих капиталов, нажитых за счет украинского народа, а хранящихся где-то за рубежом. От этого у них и такая любовь к Западу, я думаю", - сказал Путин.

По его мнению, команда нового президента Украины Владимира Зеленского будет действовать "энергично".

"Но новое руководство (Украины, - ред.) надеюсь, лишено таких ограничений и чувствует себя свободно, полагаясь на доверие, которое было оказано народом Украины. Думаю, оно сможет действовать энергично", - добавил российский президент.

Напомним,  в марте 2014 года Россия  аннексировала украинский Крым, а летом и осенью того же года вторглась на территорию Донецкой и Луганской областей, поддержав созданные сепаратистами группировки "ДНР" и "ЛНР".

Из-за агрессии в Украине против России действует ряд санкций Евросоюза и США.

В начале июня на экономическом форуме в РФ Путин назвал украинцев и русских одним народом и добавил, что изначально "не было никакой Украины".

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