В России на учениях морской пехотинец утонул вместе с БТР

На российском Балтийском флоте на учениях по высадке десанта погиб морской пехотинец, сообщает "Интерфакс".

Согласно сообщению, это произошло, когда бронетранспортер после выхода из твиндека корабля не доплыл до берега и затонул.

"Погиб один из военнослужащих, находившихся в боевой машине", - сообщает агентство со ссылкой на источник.

В военном следственном управлении по Балтийскому флоту подтвердили факт гибели военнослужащего на полигоне "Хмелевка" в Калининградской области, но не раскрыли детали случившегося. По факту возбудили уголовное дело.