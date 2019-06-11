Алексей Филатов: Не верьте никому, кто пообещает быстро и одновременно качественно решить кадровую проблему в судах
Алексей Филатов: Не верьте никому, кто пообещает быстро и одновременно качественно решить кадровую проблему в судах
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Шевченко с одного удара отправила в глубокий нокаут соперницу на турнире UFC 238 в США
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Парубий не предоставил Конституционному Суду список депутатов коалиции (обновлено)
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Минздрав разработал новые санитарные нормы для школ
Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
Зеленский предложил на пост главы МИД Вадима Пристайко
​Зеленский выступил в КСУ в поддержку роспуска Рады и покинул зал
​Зеленский выступил в КСУ в поддержку роспуска Рады и покинул зал
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Умение программировать станет основным навыком для успешного трудоустройства в большинстве профессий будущего, - Юрий Чубатюк
Зеленский внес представление на увольнение Луценко
Зеленский внес представление на увольнение Луценко
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
Зеленский начал увольнять губернаторов (обновлено)
ГлавнаяМир

В России на учениях морской пехотинец утонул вместе с БТР

Учения проходили в Калининградской области.

В России на учениях морской пехотинец утонул вместе с БТР
Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

На российском Балтийском флоте на учениях по высадке десанта погиб морской пехотинец, сообщает "Интерфакс".

Согласно сообщению, это произошло, когда бронетранспортер после выхода из твиндека корабля не доплыл до берега и затонул.

"Погиб один из военнослужащих, находившихся в боевой машине", - сообщает агентство со ссылкой на источник.

В военном следственном управлении по Балтийскому флоту подтвердили факт гибели военнослужащего на полигоне "Хмелевка" в Калининградской области, но не раскрыли детали случившегося. По факту возбудили уголовное дело.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также