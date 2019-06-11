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В Италии из-за взрыва газа пострадал мэр города

Всего пострадали 9 человек, среди которых - трое детей.

В Италии из-за взрыва газа пострадал мэр города
Фото: ansa.it

В Италии, в городке Рокка ди Папа вблизи Рима 10 июня в здании, в котором размещалась ратуша и школа, взорвался газ.

Как сообщает ANSA, пострадали 9 человек, среди которых мэр города Эмануэле Крестини и трое детей.

Один ребенок был доставлен в больницу с серьезными травмами. У мэра - обширные ожоги лица и рук. Пятилетняя девочка получила травму головы.

Взрыв, который, как полагают, был вызван утечкой газа после того, как рабочие случайно перерезали газопровод, привел к обрушению части фасада трехэтажного здания.

Сообщается, что жители домов недалеко от места происшествия, расположенного рядом с местной ратушей, были эвакуированы, а район закрыт.

Ранее в июне под Киевом при взрыве баллона с газом пострадал 3-летний ребенок.

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