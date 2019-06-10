На пост премьера Британии зарегистрированы 10 кандидатов

На должность премьер-министра и лидера Консервативной партии Великобритании официально претендуют 10 политиков.

Перечень претендентов на лидерство в партии объявила заместитель председателя партийного комитета 1922 Шерил Гиллан, передает ВВС.

Кандидатами стали: министр по вопросам окружающей среды Майкл Гоув, министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, бывший организатор парламентского большинства Марк Харпер, министр иностранных дел Джереми Хант, министр внутренних дел Саджид Джавид, бывший министр иностранных дел Борис Джонсон, бывшая лидер Палаты общин Андреа Лидсом, бывший секретарь по вопросам труда и пенсий Эстер Маквей, бывший министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и секретарь по международному развитию Рори Стюарт.

Изначально о своих амбициях объявили 13 кандидатов, однако три из них взяли самоотвод.

Сэм Гийма, единственный претендент, который поддерживает второй референдум о Brexit, снялся с гонки вскоре после закрытия подачи заявок, заявив, что у него не было достаточно времени для обеспечения своей поддержки.

Партия рассчитывает избрать нового лидера в конце июля. Гиллан заявила, что первый раунд голосования пройдет уже в четверг, 13 июня.

Тереза Мэй объявила об отставке 24 мая. Причиной такого решения она назвала разногласия по "Брекситу". По ее словам, она сожалеет, что не смогла обеспечить условия для выхода Великобритании из Евросоюза.

Великобритания проголосовала за выход из Евросоюза в 2016 году и должна была официально выйти из его состава в марте 2019 года, однако этот срок дважды переносили. Это связано с тем, что Мэй не может договориться с членами парламента Великобритании об условиях выхода Великобритании из ЕС.