ЦИК Казахстана официально объявил Токаева избранным президентом

Центральная избирательная комиссия Казахстана официально объявила Касым-Жомарта Токаева победителем президентских выборов.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

По данным ЦИК, Токаев набрал 6 539 715 голосов, или 70,96% голосов избирателей.

На втором месте оппозиционер Амиржан Косанов с 1 495 491 голосов, или 16,23%.

Остальные 5 кандидатов в президенты набрали от 0,92% до 5,05% голосов избирателей.

Досрочные выборы президента Казахстана прошли 9 июня - через 3 месяца после отставки Назарбаева.

По данным ЦИК, явка на выборах составила 77,4% от общего количества избирателей.

В день выборов в стране прошли акции протеста, в ходе которых полиция задержала около 500 человек.

Напомним, 19 марта Нурсултан Назарбаев заявил об отставке после почти 30 лет на должности президента. Преемником он назвал спикера сената парламента Касым-Жомарта Токаева.