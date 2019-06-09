Евросоюз признал новое правительство Молдовы лигитимным

Европейский союз положительно воспринимает принятые парламентом Молдовы решения, готов работать с новым правительством и считает его легитимным.

Об этом говорится в совместном заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам Федерики Могерини и европейского комиссара Йоханнеса Хана "О политической ситуации в Республике Молдова", передает Интерфакс-Украина.

"Европейский союз положительно воспринимает решения, принятые в субботу парламентом Республики Молдова, в том числе о формировании правящей коалиции. Европейский союз готов работать с демократически легитимным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основным принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации", - говорится в документе.

Высокопоставленные представители ЕС подчеркивают, что "уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений".

"Это также, прежде всего, ожидают и заслуживают граждане Республики Молдова. В свете событий, последовавших за решениями, принятыми вчера парламентом Молдавии, Европейский союз решительно повторяет свой призыв к спокойствию и сдержанности. Диалог между демократически избранными представителями должен оставаться ключом к поиску решения нынешнего политического кризиса", - подчеркивается в заявлении.

Напомним, Конституционный суд Молдовы, который считается подконтрольным миллиардеру Владимиру Плахотнюку, 9 июня отстранил президента Игоря Додона и передал его полномочия экс-премьеру Павлу Филипу из команды Плахотнюка.

Ранее Додон отказался выполнить решение Конституционного суда и распустить парламент, поскольку в течение 90 дней после выборов не удалось сформировать правительство. После чего Партия социалистов и проевропейский блок ACUM объединились, сформировав новое правительство. Однако КС объявил действия парламента неконституционными, а лидер Демпартии Плахотнюк - узурпацией власти.

И.о. президента Молдовы распустил парламент и назначил досрочные выборы на 6 сентября.