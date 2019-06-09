И.о. президента Молдовы распустил парламент и назначил досрочные выборы

Исполняющий обязанности президента Молдовы Павел Филип подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные парламентские выборы на 6 сентября. Об этом сообщает NewsMaker.

"Это разумный срок, чтобы все участники выборов успели подготовиться, а госорганы организовать досрочные выборы", - сказал Филип журналистам на брифинге.

По его словам, президент Додон нарушил закон, поэтому Конституционному суду пришлось его отстранить от должности.

"Вы свидетели, что мы не хотели досрочных выборов, ДПМ первая предложила договориться. Сегодня власть в Молдове не у политических сил, а у народа", - высказался Филип.

Он также обратился к Додону, заявив, что тот не может занимать должность президента, и его отставка "естественна и необходима".

"После того как все увидели, что он готов предать страну, а Партию социалистов финансирует Российская Федерация", - заявил Филип, добавив, что Додон должен понести ответственность за предательство и попытку организовать госпереворот.

Напомним, Конституционный суд Молдовы, который считается подконтрольным миллиардеру Владимиру Плахотнюку, 9 июня отстранил президента Игоря Додона и передал его полномочия экс-премьеру Павлу Филипу из команды Плахотнюка.

Ранее Додон отказался выполнить решение Конституционного суда и распустить парламент, поскольку в течение 90 дней после выборов не удалось сформировать правительство. После чего Партия социалистов и проевропейский блок ACUM объединились, сформировав новое правительство. Однако КС объявил действия парламента неконституционными, а лидер Демпартии Плахотнюк - узурпацией власти.