Президент США Дональд Трамп назвал Луну частью Марса. Об этом он написал на своей странице в соцсети Twitter.

Американский лидер призвал НАСА перестать говорить о полетах на Луну и сосредоточиться на более масштабных программах, таких как полет на Марс, уточнив, что Луна является его частью.

"Несмотря на все деньги, которые мы тратим, NASA не должно говорить о полете на Луну - мы сделали это 50 лет назад. Они должны быть сосредоточены на гораздо больших вещах, которые мы делаем, в том числе на Марсе (частью которого является Луна)", - написал президент США.

Пользователи соцсети высмеяли высказывание американского лидера: "7 июня 2019 года. День, когда Луна стала частью Марса", "Мы выбрали в президенты парня, который знает астрономию хуже моего четырехлетнего сына". Некоторые пользователи попытались объяснить Трампу разницу между Луной и Марсом в картинках. "Я знаю, что чтение - это не совсем твое, поэтому вот немного картинок! Вот эта красная круглая штука - Марс. Белая круглая штука поменьше - это Луна", - написал пользователь.

Фото: скриншот

Напомним, в 2018 году США отправили на Марс межпланетный космический аппарат InSight. Целью миссии было изучение геологической истории Красной планеты, в том числе поиск возможных следов жизни. Соединенные Штаты также собирались отправить туда астронавтов к 2030 году, однако у НАСА пока нет подробного плана миссии.