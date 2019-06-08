США и Мексика достигли соглашения по нелегальным мигрантам

Поезд с мигранты из Центральной Америки, которые направляются в США, Тихуана, Мексика.

США и Мексика подписали соглашение о борьбе с нелегальной миграцией. Декларацию двух стран опубликовал Госдепартамент США в субботу, 8 июня. В ней говорится, что власти Мексики обязались развернуть Национальную гвардию на границе с Соединенными Штатами.

"Мексика предпримет беспрецедентные шаги для усиления мер по сдерживанию незаконной миграции, включая развертывание Национальной гвардии на всей территории страны, отдавая приоритет ее южной границе", - сказано в документе.

Мехико также обязалось принять меры по ликвидации организаций, которые занимаются контрабандой и торговлей людьми.

Мигрантов из Мексики, пересекающих границу в поисках убежища, будут отправлять обратно, где они будут ждать рассмотрения своих прошений. В свою очередь США обязались ускорить этот процесс.

Страны также будут обсуждать дополнительные меры для решения проблемы незаконной миграции, если уже принятые не принесут ожидаемых результатов, и объявят о новых договоренностях в течение 90 дней.

В связи с достигнутыми соглашениями президент США Дональд Трамп заявил, что отказывается от идеи введения пошлин в отношении Мексики.

"Мне приятно сообщить вам, что США добились письменного соглашения с Мексикой. Пошлины в отношении Мексики, введение которых было запланировано на понедельник, таким образом, откладываются на неопределенный срок", - написал Трамп в Твиттере.

По его словам, достигнутые договоренности позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, следующих через территорию Мексики в США.

Напомним, в апреле американский лидер пригрозил закрыть границу с Мексикой, если поток нелегальных мигрантов не будет остановлен.

Ранее президент США пригрозил, что будет вводить против Мексики все более жесткие пошлины, если власти этой страны не примут решительные меры по борьбе с нелегалами. В Мехико согласились на переговоры по этому вопросу.