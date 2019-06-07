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В Австралии конфисковали 1,6 тонны метамфетамина

Стоимость изъятого оценивается в 840 млн. долларов США.

В Австралии конфисковали 1,6 тонны метамфетамина
Фото: bbc.com

В Австралии в порту Мельбурна полицейские конфисковали рекордное количество наркотика метамфетамина - 1,6 тонны. Об этом сообщает BBC.

Глава пограничной службы Австралии Крейг Палмер заявил, что это самая большая партия метамфетамина, которую пограничники когда-либо видели в этой стране. Власти заявили, что изъятые 1,6 тонн, равны более чем 13% всех наркотиков, изъятых в штате Виктория в прошлом году.

Кроме этого, в вакуумных упаковках в стереодинамиках правоохранители обнаружили 37 кг героина.

Стоимость изъятого оценивается в 1,2 млрд. австралийских долларов (840 млн. долларов США). Наркотики транспортировали из Таиланда и планировали реализовать на австралийской территории.

Полиция Австралии инициировала расследование, однако пока не задержала подозреваемых. Чтобы найти виновных, правоохранители также обратились к общественности за помощью.

Напомним, в начале мая 2019 года в порту Одессы задержали рекордную партию кокаина, который смешали в ведрах с краской.

В ГФС отметили, что ни визуально, ни с помощью экспресс-анализаторов и собак содержание наркотиков в грузе установить невозможно. Таможенники определили груз как "имеющий потенциально высокий риск для возможного перемещения наркотиков" и инициировали отбор образцов, в которых нашли кокаин.

Расчет наркоторговцев был простым: "законным" образом ввезти в Украину по адресу одного из отечественных предприятий смешанный с лакокрасочными материалами наркотик, а потом выделить его в нарколаборатории.

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