Средневековый базар: как социальные сети меняют политику

Украинским избирателем есть с чего сделать выводы в затянувшийся период бесконечных предвыборных кампаний – накануне парламентских выборов, которые пройдут в Украине 21 июля. Но, эксперты утверждают, что и в эпоху цифровой, «транзитной» реальности за потенциальными рисками, прежде всего, стоит человек, а не технологии.

Майские выборы в Европарламент прошли с оглядкой на угрозу внешнего вмешательства. Расследование о влиянии РФ на американские выборы в 2016 году, скандал вокруг Cambridge Analytica из-за сбора и использования в политических целях персональных данных миллионов пользователей стали переломными точками в ходе слияния цифрового мира с ежедневной жизнью, в том числе, и с политикой. Соцсети кардинально изменили и дополнили спектр политических технологий, влияния на общественное мнение и на проведение избирательных кампаний.

Фото: EPA/UPG Президент Франции Эммануэль Макрон выступает с заявлением адресованным партии La Republique En Marche во время выборов в Европарламент, Париж, 24 мая 2019.

Тактика поменялась

Выборы в Европарламент прошли в конце мая и во время предвыборной гонки европейцы были озабочены возможным вмешательством РФ и влиянием манипуляций и дезинформации. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назвал это «параноидальной чушью». Паранойя или нет, а российские СМИ все же нагнетали скептицизм о явке (хотя в итоге она побила исторический рекорд за 20 лет), о растущем недовольстве граждан ЕС жизнью в «общем европейском доме», высмеивали обвинения в сторону некоторых европейских политиков и партий в связях с РФ. Сигналы были направлены, как на внутреннюю аудиторию, так и на зарубежного зрителя.

Вместе с этим, тактика манипуляций на евровыборах была другая: российский контент дополнялся и манипуляциями, циркулирующими внутри ЕС. Активисты международного сообщества Avaaz также определили, что одной из стратегий влияния на евровыборы было не столько содействие Россией крайне правым партиям, сколько одновременная поддержка противоположных политических движения, способствуя их протестам друг против друга, нагнетая таким образом ситуацию общего социального недовольства и эксплуатируя чувствительные темы. Одной из которых в Европе сегодня — тема миграция.

Как, например, в Германии против партии «Альтернатива для Германии», поддерживаемая в РФ, были организованы движения Antifa West Berlin и Antifa Nord Ost, силами которых организовывались протесты и митинги.

Фото: Jannis Werner/flickr Флаги Antifa Westberlin во время первомайской демонстрации в Берлине, 1 мая 2018.

Ленивая политика

События последних лет, требующие решимости в принятии решений, а это и солидарность в вопросе продления санкций против РФ из-за агрессии против Украины, и Brexit, и политика Администрации Трампа - привели к тому, что тотальная общественная растерянность и разобщенность стала благоприятной почвой для расцвета евроскептиков. Но факт остается фактом: евроскептики получают значительную поддержку в некоторых странах, более того – она растет. Люди готовы потреблять и поддерживать быстрые решения на короткую перспективу и евровыборы подтвердили, что покладистость электората увеличилась.

Во Франции лидировали крайне правые из скандального «Народного фронта» оставив позади партию действующего президента Эммануэля Макрона «Вперед, республика». В Германии, со снижающейся динамикой, но все же с результатом в 10%, прошли правые популисты из «Альтернатива для Германии», в Италии - правые консерваторы «Лига» и «Движение 5 звезд», Партия «Брекзит» из Великобритании, в Польше – провластные евроскептики, партия «Право и справедливость» и так далее. И если даже представить, что в одни момент евроскептики переместятся на другую планету – настроения людей никуда не денутся.

«Это дорога с двусторонним движением. Популисты четко улавливает настроение публики. Популист, - это человек-барометр, который играет на настроениях», - говорит Алексей Кафтан.

Фото: EPA/UPG Маттео Сальвіні під час прес-конференції партії в Мілані, Італія, 27 травня 2019.

А это значит, что сеять социальное недовольство получается. В итоге, мы получаем «занимательную химию», когда смесь общественных радикальных настроения рано или поздно под воздействием внешних факторов приведет к самоподдерживающей и неуправляемой реакции. И первые реакции уже будут видны по результатам национальных выборов в этих странах. «Речь идет о деятелях, выступающих против публичных институтов, существующих элит, содержательного формата общения.

Предвыборные популисты, ценностные радикалы, авторитарные фигуры, реваншисты и так далее, часть из которых являются внешними проектами, используют соцсети, как технологию, фрагментируя общество, продвигая разные точки зрения, так как с разделенным обществом легче работать, нежели объединять вокруг главных вопросов», - считает директор ресурсного центра CReDO Сергей Остаф.

Перед евровыборами New York Times выпустил статью, в которой евроскептики назывались подражателями и подпевалами Кремля. Российские СМИ, в ответ на это, разразились гневными опровержениями в стиле «у вас нет доказательств». В это время, лидер французских ультралевых из «Непокорившейся Франции» Жан-Люк Меланшон заявил, заявляет, что для него – честь называться «агентом Кремля». В приближенности к российскому истеблишменту обвиняют и Марин Ле Пен - лидера крайне правой партии во Франции «Национальный фронт».

Фото: EPA/UPG Жан Люк Меланшон во время предвыборной кампании в Ниме, на юге Франции, 5 апреля 2019.

«Средневековый базар»

За полгода до евровыборов, активность аккаунтов, которые распространяли дезинформацию и спам заметно возросла. Накануне голосования в Facebook отчитались, что только за полгода было удалено около 3,4 млрд подозрительных аккаунтов. «Социальные сети – это, своего рода, средневековый базар на котором все продается. И это – технологическое преимущество. Они уже несколько лет конкурируют с телевиденьем за первое место по влиянию, как самого влиятельного источника информации обо всем. И, конечно же, это касается и избирательных преференций.

Более того, социальные сети уже формируют способ потребления информации – так, называемых «клиповый» способ – несколько десятков секунд и эмоционально заряженное содержание, обращенное к базовым запросам потребителя», - объяснил Сергей Остаф.

Эксперт считает, что именно эти особенности делают формат социальных сетей более выгодным за телевиденье, в том числе и при подготовке предвыборных кампаний. По его мнению, короткие эмоциональные сообщения, обращенные к базовым человеческим запросам, через целевое таргетирование аудитории. Таким образом, зная особенности одной группы, остается дело за малым – распространить соответствующие месседжи, которые создадут нужный эффект.

Тактика «разделяй и властвуй» не просто принцип древнеримского сената, но и алгоритм таргетирования информации в Facebook. И сегодня, это ловушка в которую попадается ЕС несмотря на многочисленные попытки противодействовать пропаганде, и дезинформации, и fake-news. Получается половинчато. ЕС предпринимает меры по борьбе с информационными угрозами еще с 2015 года, когда был принят Кодекс мер под которым подписались гигантские интернет компании, в том числе Facebook.

Фото: Телеканал 24

Кроме того, была создана Восточная оперативная группа стратегических коммуникаций. В 2017 году в Германии было принято законодательство, обязывающее социальные сети реагировать на контент, который несет угрозу личной и национальной безопасности. В 2018 году законодательство по борьбе с пропагандой и fake-news приняли во Франции, разрешив судам обязывать социальные сети удалять противоречивый контент. Однако, в отличие от юрисдикции, которая может ограничиваться национальным уровне, виртуальная реальность не имеет ни границ, ни закона.

Демократия 2.0.

Впрочем, на примере успеха «Зеленых» (Greens/EFA), получивших на 17 мест больше в нынешнем Европарламенте, чем в 2014, обнаружилась другая сторона новых и старых технологий. Рост «зеленой волны» на Западе связывают именно с классическим способом мобилизации электората – с акциями протеста. Перед выборами во многих странах и городах ЕС прокатились массовые экологические протесты с участием школьников и молодых людей, которые требовали от политиков более активных действий по защите окружающей среды.

Политолог Алексей Кафтан считает, что этот пример показывает, как эффективно могут сочетаться электоральные технологии. «Насколько вообще целесообразно разделять реальность и виртуальность? Я полагаю, что они прекрасно дополняют друг друга. Если мы в социальных сетях договариваемся о политическом флешмобе – это какая реальность? Здесь неуместно противопоставлять.

Дело в том, что более политически активный электорат получил эффективное средство консолидации. И этим средством будут пользоваться политики, причем на разных сторонах политического спектра. И это – нормально — использование виртуала в качестве политической технологии. Нужно исходить из того, что виртуальная реальность – это часть нашей повседневной жизни и никуда от этого не деться», - объяснил Алексей Кафтан.

Фото: Деловая столица Алексей Кафтан

Эксперты солидарны, что основной проблемой цифровой реальности остается человек, который отказывается мыслить критически и социальные сети способствуют пассивному потреблению информации. Сергея Остаф подчеркивает, что к новой реальности придется адаптироваться. «Наивно было би надеяться, что социальные сети смогут преобразиться в технологию культивации информированного критически мыслящего гражданина. Поиск решения ещё продолжается».