ЕС призвал создать в Судане гражданское правительство

Германия, Франция, Великобритания и пять других стран Евросоюза осудили разгон палаточного лагеря в столице Судана Хартуме, в результате которого погибли несколько десятков человек, и призвали создать в стране гражданское правительство.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Жестокие действия сил безопасности Судана против мирного населения угрожают переходному процессу в стране", - подчеркивается в совместном заявлении, опубликованном после неудавшейся попытки согласовать совместное заявление Совета Безопасности ООН. Принятие этого заявления блокировали Китай и Россия.

Отмечается, что новое правительство должно организовать свободные и справедливые выборы.

Накануне провалились переговоры военного совета, пришедшего к власти в Судане в результате путча в апреле 2019 года, с оппозицией. Оппозиционные активисты отказались от проведения новых выборов и от других предложений военных. В свою очередь, представители военного совета заявили, что выходят из всех ранее достигнутых двусторонних договоренностей. Глава совета Абдель Фаттах Абдулрахман пообещал провести выборы в ближайшие девять месяцев.

Напомним, в апреле министр обороны Судана Авад бин Ауф объявил о переходе власти в стране к Высшему военному совету и задержании президента Омара аль-Башира. Позже Генштаб Судана сообщил о взятии под стражу президента. В Судане был объявлен двухлетний переходный период и режим ЧП сроком на три месяца.

После переворота на улицы вышли тысячи демонстрантов, которые разбили палаточный лагерь вблизи штаб-квартиры военного совета. 15 мая представители совета заявили, что договорились с оппозицией о трехлетнем переходном периоде, в течение которого у власти будет находиться временное правительство.

4 июня армия Судана открыла огонь по протестующим, в результате чего погибли более 30 человек.