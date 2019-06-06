​Как прошли брюссельские смотрины Зеленского

С 4 по 5 июня президент Владимир Зеленский находился с первым зарубежным визитом в Брюсселе, где провел ряд встреч с руководством Европейского Союза и НАТО.

Фото: пресс-служба президента

Визит был нужным и важным. Нового президента реально ждали и в ЕС, и в НАТО, чтобы познакомиться. Важно было встретиться – с руководством ЕС – до саммита Украина-ЕС, который пройдет в Украине 8 июля, с НАТО – до визита Северо-Атлантического Совета, дата которого, правда еще не известна.

Личностный фактор играет весомую роль и в вопросах международной политики, а потому с Владимиром Зеленским желали встретиться и узнать, как новый президент видит дальнейшее развитие отношений с ЕС и НАТО, какими будут его приоритеты и так далее и так далее.

Остановился украинский президент Зеленский с делегацией, в состав которой вошла и его супруга (она потом работала по своей программе и посетила раненых украинских военных, проходящих курс реабилитации в бельгийском госпитале), в гостинице The Hotel, что произносится как Зе Хотел. Да. Зе-президент остановился в Зе-гостинице. Цена номера в ней начинается от 118 евро, но может доходить и почти до тысячи за одну ночь, если вы хотите провести ее в самом лучшем номере с потрясающим панорамным видом на Брюссель. Это не самая шикарная гостиница бельгийской столицы. Кстати, именно там в свое время останавливался президент США Барак Обама.

Фото: Администрация президента

Первая остановка – Европейская комиссия и встреча с ее президентом Жаном-Клодом Юнкером. О нем Зеленский потом скажет: «Добрый, теплый, нормальный дядька!» Встречал Юнкер своего молодого визави на крыльце. Известно, что люксембуржец любит целоваться со всеми при встрече, но вот чтобы он вел кого-либо, по-отечески положив руку на плечи, это было непривычно.

И это где-то объяснимо, ведь Зеленский – мальчик по сравнению с динозавром в политике Юнкером, которому не помешает родительская опека. Громкие голоса, улыбки, широкие жесты – собеседники демонстрировали удовлетворение от встречи. Вот только говорил украинский президент чуть громче, смеялся – чуть громче, что выглядело как попытка скрыть нервозность.

Кстати, сразу нужно отметить, что одет был Зеленский безукоризненно: не просто рубашка с подкатанными рукавами как в Киеве – строгий темно-синий костюм, белая рубашка, темный галстук, начищенные туфли.

В Брюсселе президент Зеленский лично для лидеров подтвердил неизменность курса на европейскую и евроатлантическую интеграцию, что, впрочем, не могло быть неожиданным. Ведь именно такую позицию Зеленский занял еще будучи кандидатом в президенты: в феврале, когда тут, в Европейском парламенте прошли «смотрины» кандидатов в лице их представителей, Ирина Венедиктова от его имени еще тогда заверяла европейских партнеров в про-европейскости и про-натовскости Владимира Зеленского. Заявления во время этого визита стали логичным продолжением уже озвученной ранее позиции.

Фото: president.gov.ua

Важно, что на встрече с Юнкером стороны подтвердили достигнутые еще во времена президентства Петра Порошенко договоренности провести 8 июля в Киеве саммит Украина-ЕС. Президент Зеленский также обозначил свою позицию в отношении разрешения ситуации на Донбассе: только политико-дипломатический путь одновременно с усилением санкций против Москвы. Были высказаны и слова благодарности в адрес ЕС за поддержку Украине в сдерживании российской агрессии. Такая позиция соответствовала ожиданиям Брюсселя.

Важным был комментарий Европейской комиссии, который был распространен после этой встречи: «Теплая первая встреча двух лидеров в присутствии комиссара Хана (Йоханнес Хан отвечает за Европейскую политику соседства) подтвердила неизменную поддержку Европейской комиссии усилиям Украины в реформировании экономики, государства и общества. ЕС будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины и путь страны к миру, благосостоянию и демократии под руководством президента Зеленского».

Переводя с дипломатического на обычный: мы продолжим поддерживать Украину при президенте Зеленском при условии продолжения реформ.

Далее была встреча с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и участие в заседании Комиссии Украина-НАТО на уровне послов. Это была единственная точка, где украинский президент пообщался с журналистами, ответив на два вопроса, что вызвало, мягко говоря, непонимание со стороны иностранных коллег: первый визит и, практически, никакого общения с прессой. И вновь новый президент Украины сказал то, что приятно было слышать альянсу: курс на членство в НАТО остается неизменным.

Фото: president.gov.ua

Пресс-конференция Зеленского и Столтенберга в штаб-квартире проходила не в большом конференц-зале, но на VIP-corner, где обычно генсек делает заявления для прессы. И желающих сотрудников НАТО посмотреть-послушать нового лидера Украины собралось достаточное количество. Среди них была замечена и американский посол в НАТО Кей Бейли Хатчисон.

Сказать, что это была катастрофа – будет преувеличением, сказать, что это был успех – будет ложью

Пресс-конференция показала, что да, Зеленский может читать с листа по-английски, с трудом и с тяжелым акцентом, но может, и еще раз подтвердила то, что он, говоря журналистским языком, «неговорящий» - даже на лице генсека иногда появлялось выражение непонимания, закончил ли господин президент свою мысль или еще будет ее продолжать.

И, конечно же, это не украинскому президенту предлагать генсеку НАТО отвечать на вопрос, когда, закончив свой ответ, он обратился к Столтенбергу: «Если вы хотите – плиз». Сказать, что это была катастрофа – будет преувеличением, сказать, что это был успех – будет ложью.

Фото: Ирина Сомер

А потом было заседание Комиссии Украина-НАТО на уровне послов – тут собрались все 29 представителей стран-членов альянса, которые после встречи с Зеленским, без сомнения, в деталях написали и отправили в столицы докладные об услышанном. Таким образом, посетив штаб-квартиру НАТО, Зеленский, по сути, встретился со всеми странами-членами организации.

Послы выступали с заранее заготовленными текстами, отмечая заслуги Украины, достигнутые в прошлом, и подчеркивая необходимость продолжения реформ в секторе безопасности и обороны. Зеленский же вновь сказал правильные слова – НАТО - да, реформам – да.

Отзыв о прошедшем заседании из штаб-квартиры НАТО был таким: «Атмосфера заседания Комиссии Украина-НАТО была очень позитивной, союзники поздравили президента с его избранием, подчеркивая сильную политическую и практическую поддержку Украине, которую продолжает предоставлять альянс, и поощряя дальнейшие реформы на благо всех украинцев».

Фото: president.gov.ua

После НАТО была встреча с президентом Польши Анджеем Дудой. Пребывание двух президентов в Брюсселе в одно и то же время было совпадением – Дуда приехал в НАТО. Ну, а раз тут еще и новый президент Украины, почему бы и не встретиться? По информации источников, именно Польша рассматривалась в качестве первой страны для зарубежного визита Зеленского. В последнее время отношения с Варшавой ухудшились, и правильным было бы вывести их на новый конструктивный уровень, над чем, кстати, пообещали работать оба президента. Зеленский также принял приглашение Дуды посетить Варшаву на годовщину начала Второй мировой войны, которая началась 80 лет назад с перехода польской границы войсками фашистской Германии 1 сентября 1939 года.

Фото: president.gov.ua

А вечером вторника очень ограниченная группа из состава украинской делегации побывала на ужине в представительстве США при ЕС, который был дан послом Гордоном Сондлендом в рамках развития отношений между ЕС и США.

Джаред Кушнер, зять президента Дональда Трампа, который ныне является его старшим советником, как раз находился в Брюсселе, в том числе и для встречи с Юнкером, и тоже был на ужине. Зеленский и Кушнер сидели за столом рядом и, естественно, что они разговаривали.

Там также были уже упомянутый Дуда, министр энергетики США Рик Перри, с которым Зеленский встречался в рамках инаугурации, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и премьер Грузии Мамука Бахтадзе.

Фото: пресс-служба президента

На второй день визита остались Могерини и президент Европейского Совета Дональд Туск. Ключевые темы - планы реформ, урегулирования ситуации на Донбассе, применение мер против чиновников РФ, причастных к выдаче российских паспортов на Донбассе. Опять – правильные слова, правильные сигналы.

Если раньше украинским президентам в Брюсселе выдавали кредит доверия, то сейчас господин Зеленский получил кредит поддержки. И ЕС, и НАТО готовы, по-отечески положа руку на плечо украинскому неофиту, поддержать, чтобы не оступился, подсказать, чтобы не ошибся. После правильных слов ждут правильных действий.