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Зеленский предлагал Климкину не покидать должность министра иностранных дел

С Ульяной Супрун президент не знаком, но слышал, что "она неплохая".

Зеленский предлагал Климкину не покидать должность министра иностранных дел
Фото: Макс Левин

Президент Владимир Зеленский предлагал министру иностранных дел Павлу Климкину остаться на должности главы МИДа. Об этом Зеленский рассказал в эфире программы "Сніданок 1+1" по телемосту из Брюсселя.

"Климкин - это профессиональный дипломат. Я, кстати, предлагал ему оставаться в команде, потому что у нас сложная международная ситуация. Но он решил идти в политику", - сказал президент.

Когда вопрос коснулся должности и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун, Зеленский прямо не ответил. Он только отметил, что к ней относятся по-разному. Сам он лично с Супрун не знаком, но "слышал, что она неплохая".

В целом, Зеленский сказал, что не знает очень близко министров в правительстве, но уверен, что там есть профессионалы.

"Честно говоря, я не знаю их очень близко. Это не моя команда. Я уверен, что там есть профессионалы. Правительство остается сейчас работать. Думаю, что за эти 2 месяца до новых выборов, 2,5 месяца до создания нового правительства, мы познакомимся ближе и я пойму, кто из этих людей способен сделать что-то новое в Украине. Я уверен, что они все профессионалы, но тут уже нужны не шаги, а скачки. Никого близко не знаю, но смотрю по делам", - сказал президент.

Напомним, в эфире этой же программы, Зеленский также уверил, что не имеет никаких политических планов касательно экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которому он недавно вернул гражданство.

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Источник: "Украинские новости"
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