“Вони просто розважалися”: що відомо про загибель п’ятирічного Кирила
“Вони просто розважалися”: що відомо про загибель п’ятирічного Кирила
Возвращение Кучмы
Возвращение Кучмы
Начальник полиции Киевской области подал в отставку
Начальник полиции Киевской области подал в отставку
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
Мальчик, раненный пьяными полицейскими, скончался
Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
Большинство украинских родителей выступают за введение программирования в школьную программу, - соцопрос Института Горшенина
Украина и война
Украина и война
​CNN написал о конфликте интересов у пресс-секретаря Зеленского
​CNN написал о конфликте интересов у пресс-секретаря Зеленского
Кличко предложил Саакашвили возглавить "УДАР"
Кличко предложил Саакашвили возглавить "УДАР"
Прокуратура закрыла дело против Иванющенко
Прокуратура закрыла дело против Иванющенко
ГлавнаяПолитика

​Либеральное движение Гусовского и Нефьодова не нашло партнеров для участия в выборах и распалось

Участники движения будут баллотироваться по отдельности.

​Либеральное движение Гусовского и Нефьодова не нашло партнеров для участия в выборах и распалось
Фото: facebook.com/gusovsky

Праволиберальное движение "Люди важливі" депутата Киевсовета Сергея Гусовского и первого замминистра экономики Максима Нефьодова не нашло партнеров для участия в выборах Верховной Рады и прекратило свою деятельность.

Об этом объявил Гусовский в среду, 5 июня.

"К сожалению, на данный момент не является возможным, чтобы движение "Люди важливі" включилось как составляющая часть одной из политических сил, которые принимают участие в избирательной гонке. Соответственно, координационный совет принял решение рекомендовать участникам движения баллотироваться в Верховную Раду с теми политическими силами, видение которых они разделяют... "Люди важливі" приостанавливает свою деятельность", - сказал он в видеообращении, записанном на фоне Майдана Независимости в Киеве.

Гусовский также объявил, что лично он не будет идти в депутаты и останется в Киевсовете.

Он намерен заняться построением политической силы на праволиберальной идеологии с прицелом на местные выборы 2020 года и следующие выборы в Верховную Раду, которые должны состояться в 2024 году. 

Напомним, что досрочные выборы в Верховную Раду должны состояться 21 июля 2019 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также