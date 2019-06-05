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Зеленский заявил о необходимости противодействия "Северному потоку-2"

Вопрос энергетической безопасности является одним из самых важных во взаимодействии Украины и Польши.

Зеленский заявил о необходимости противодействия "Северному потоку-2"
Фото: пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул важность взаимодействия с Польшей в вопросах энергобезопасности Европы, сохранения стратегической роли украинской газотранспортной системы (ГТС) и противодействия строительства газопровода "Северный поток-2".

Об этом он заявил на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой после их встречи в Брюсселе.

"Одним из важных направлений нашего общего взаимодействия на европейском уровне является вопрос энергетической безопасности, сохранения стратегической роли украинской ГТС и противодействия "Северному потоку-2", - цитирует главу Украинского государства Интерфакс-Украина.

12 декабря 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство "Северного потока - 2". Этот проект усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой ЕС.

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