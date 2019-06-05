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У Зеленского нет политических планов на Саакашвили

Он вернул гражданство экс-президенту Грузии, потому что обещал об этом журналистам.

У Зеленского нет политических планов на Саакашвили
Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский уверил, что не имеет никаких политических планов касательно экс-президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, которому он недавно вернул гражданство. Об этом президент рассказал в интервью программе "Сніданок 1+1".

"Нет. Политических планов нет. Планы были очень простые и человечные. Я обещал прессе. Я говорил, что считаю, что у него забрали паспорт незаконно, поэтому я его ему вернул. Вот и все", - сказал президент.

Напомним, 28 мая Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. 29 мая он прилетел в Киев.

Экс-президент Грузии заявлял, что сейчас не имеет никаких политических амбиций, однако вчера, 4 июня Виталий Кличко предложил Саакашвили возглавить партию "УДАР", которая идет на выборы в Раду.

Он предложил объединить "УДАР" с партией Саакашвили "Рух новых сил". "Я предлагаю нашим партнерам идти вместе. Я остаюсь лидером партии "УДАР". А Михаилу Саакашвили предлагаю стать главой партии", - сказал мэр.

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Источник: "Украинские новости"
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