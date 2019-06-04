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Зеленский заявил генсеку НАТО о готовности к переговорам с РФ для достижения мира

Президент Украины встретился с Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Зеленский заявил генсеку НАТО о готовности к переговорам с РФ для достижения мира
Владимир Зеленский и Йенс Столтенберг
Фото: Администрация президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе - боевые действия на Донбассе. Зеленский заявил, что для достижения мира Украина готова к переговорам с Российской Федерацией и выполнению Минских договоренностей, но страна должна быть способной защитить себя и становиться сильнее.

"Мы готовы к переговорам с Россией, мы готовы выполнять Минские договоренности, но мы должны быть, в первую очередь, способны защитить себя, стать сильнее экономически, политически и в военном плане", - сказал президент.

Зеленский также добавил, что Украина ожидает визит Североатлантического совета НАТО в Киев в июле текущего года.

"Мы ожидаем запланированного визита Североатлантического совета НАТО в Украину ", - сказал он.

Напомним, в апреле Столтенберг провел первый телефонный разговор с Зеленским и пригласил его в Брюссель. Он поздравил президента Украины с избранием на эту должность и заверил, что Альянс будет и впредь оказывать политическую и практическую поддержку Украине.

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