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​ЕНП поддержала намерение "Народного фронта" стать членом-наблюдателем

Такой статус будет предоставлен партии после предстоящих выборов.

Политическая ассамблея Европейской народной партии - общеевропейского объединения правых и центристских сил - приняла   решение поддержать намерение партии "Народный фронт" приобрести статус наблюдателя.

Об этом сообщается на сайте "НФ".

Согласно решению ЕНП, после выполнения необходимых условий такой статус будет предоставлен "Народному фронту" после предстоящих выборов.

"Народный Фронт" приветствует решение наших европейских партнеров и продолжать свою деятельность активной политической силы, которая разделяет общие с нашими союзниками ценности и принципы. Поздравляем с расширением украинского присутствия в Европейской народной партии другие политические силы Украины, которые уже имеют статус наблюдателя или находятся в процессе его получения", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее ЕНП  приняла в качестве наблюдателей партии "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность") и "Самопомощь".

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