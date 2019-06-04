Партии Порошенко и Садового стали наблюдателями в ЕНП

Европейская народная партия приняла партию "Европейская солидарность" (переименованная партия "Блок Петра Порошенко "Солидарность") в качестве наблюдателя.

Об этом сообщил в Фейсбуке глава делегации Верховной Рады в ПАСЕ Владимир Арьев.

"ЕНП приняла решение о принятии "Европейской Солидарности" в статусе наблюдателя (статус членства для пары из стран, не входящих в состав ЕС). Решение вступает в силу в сентябре, ведь партия только-только сменила название. За это время партия будет работать в рамках имплементации антикоррупционной стратегии ЕНП и должна завершить трансформационные процессы в партии", - написал он.

"На фото - делегация "Европейской Солидарности" с президентом ЕНП Джозефом Доулем", - добавил Арьев.

Фото: facebook.com/volodymyr.ariev

Кроме того, ЕНП приняла и партию "Объединение "Самопомощь".

Об этом сообщила в Фейсбуке вице-спикер парламента, член партии Оксана Сыроид.

"Европейская народная партия приняла решение о принятии "Самопомощи" в свою семью! Принятие как политической силы, которая своей деятельностью доказала преданность европейским ценностям и борьбе с коррупцией", - написала она.

Фото: facebook.com/oksana.syroyid

Напомним, ЕНП является крупнейшей политической организацией в Европе, объединяющей 75 партий-участниц из 40 стран, 12 глав государств и правительств, 14 европейских комиссаров (включая президента Еврокомиссии). У нее сама большая фракция в Европейском парламенте.

В 2017 году партия "Блок Петра Порошенко - Солидарность" заявила, что рассчитывает на получение членства в ЕНП. В то время статус наблюдателей в ней имели две украинские партии - это УДАР и "Батькивщина".