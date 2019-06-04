Германия спланирует новую энергетическую политику с учетом "Северного потока - 2"

Страна нуждается в новых решениях по энергетике, поскольку отказывается от использования атомных и угольных ресурсов.

До конца 2019 года Германия собирается сформулировать новую энергополитику с учетом строительства и введения в эксплуатацию "Северного потока - 2". Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в Берлине на "Дне немецкой промышленности", передает "Интерфакс-Украина".

Согласно с ее словами, Германия нуждается в новых решениях по энергетике, поскольку постепенно отказывается от использования атомных и угольных ресурсов.

Также она выступила в поддержку дальнейшего строительства "Северногопотока - 2".

"Это требует нового планирования всей нашей энергетической политики и подхода к энергетике, который мы хотим сформулировать до конца года с тем, чтобы обеспечить надежность энергообеспечения. Это требует также и ставки на газ как энергоноситель в случае, если мы хотим отказываться от ядерной энергетики и угля, поэтому я выступаю за то, чтобы параллельно с транзитом через Украину строился газопровод "Северный поток - 2", - отметила Меркель.

Напомним, Германия планирует полностью отказаться от атомной и угольной энергетики и перейти на газ к 2038 году. Страна закрыла 8 своих атомных электростанций после аварии на АЭС «Фукусима». На данный момент 7 станций еще продолжают работать, но их планируют отключить до 2022 года.

Газопровод "Северный поток - 2" (Nord Stream 2) должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Германии, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Пропускная способность составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро.

Украина уверена, что газопровод не только навредит экономике страны, но будет также иметь пагубные экономические и политические последствия для всей Европы.

12 декабря 2018 года Европарламент принял резолюцию, в которой призвал остановить строительство "Северного потока - 2". Этот проект усиливает зависимость ЕС от поставок российского газа, угрожает внутреннему рынку ЕС, а также идет вразрез с энергетической политикой ЕС.

В мае 2019 года Ангела Меркель отмечала, что Европейская комиссия уже не сможет блокировать строительство газопровода "Северный поток - 2", поскольку проект уже практически полностью утвержден.