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Украина и война
Украина и война
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Начальник полиции Киевской области подал в отставку

Дмитрий Ценов просится в ООС.

Начальник полиции Киевской области подал в отставку
Начальник ГУ Нацполиции в Киевской области Дмитрий Ценов
Фото: kv.npu.gov.ua

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал рапорт об отставке.

Об этом сообщил глава Нацполиции Сергей Князев в ходе брифинга у МВД по поводу убийства пятилетнего мальчика пьяными полицейскими.

Князев зачитал рапорт главы киевской областной полиции, в котором Ценов просит направить его в зону боевых действий на Донбассе.

Ранее в МВД сообщили, что в связи с гибелью Кирилла Тлявова руководителей Переяслав-Хмельницкого подразделения полиции отстранили от исполнения обязанностей. Решается вопрос об их дальнейшем пребывании в органах.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Мальчика прооперировали и перевезли в Киев, однако медикам не удалось его спасти.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что полицейским из Переяслав-Хмельницкого ужесточат статью на "умышленное убийство".

Президент Владимир Зеленский заверил, что виновные в гибели 5-летнего Кирилла Тлявова будут наказаны.

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