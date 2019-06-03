​Генпрокуратура завела дело на директора ГБР Трубу

Генпрокуратура завела дело на директора Государственного бюро расследований Романа Трубу. Досудебное расследование будет осуществлять Национальная полиция.

Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко в фейсбуке.

Следователи проверят возможное совершение Трубой таких преступлений: умышленное неисполнение решения суда (ч.3 ст.382 УК); служебная халатность (ч.1 ст .367 УК); злоупотребление служебным положением (ч. 1 ст. 364 УК ); разглашение данных досудебного расследования (ч. 2 ст. 387 УК Украины).

Дело открыли по заявлению главы совета общественного контроля при ГБР Максима Болдина и секретаря совета Надежды Коренной.

Пока что в Единый реестр досудебных расследований внесли сведения о совершении директором ГБР уголовного правонарушения только по ч.3 ст.382 УК.

Напомним, в апреле 2019 года Окружной административный суд Киева запретил Трубе осуществлять единолично без согласования с заместителями ряд полномочий, в том числе увольнять сотрудников. Несмотря на это в мае Труба уволил четырех человек, в том числе директора территориального управления в Полтаве.