Суд окончательно отказал ГПУ в доступе к телефону журналистки "НВ" Бердинских

Решение окончательное и не может быть обжаловано.

Печерский районный суд Киева окончательно отказал Генеральной прокуратуре в удовлетворении ее требования относительно доступа к звонкам, переписке и данным о местонахождении журналистки "Нового времени" Кристины Бердинских.

Об этом сообщается на сайте издания.

"Решение окончательное и не может быть обжаловано. 9 месяцев борьбы наконец закончились победой! Следователь ГПУ даже не явился на судебное заседание. Надеюсь ему, как и генпрокурору Юрию Луценко стыдно, потому что они так и не отозвали это бессмысленное ходатайство. Спасибо адвокатам, всем журналистам и всем друзьям, которые поддерживали меня эти 9 месяцев", - заявила Бердинских.

Она также опубликовала в Фейсбуке копию решения суда.

Напомним, журналистка "Нового времени" Бердинских и журналистка "Радио Свобода" Наталия Седлецкая связаны с делом о возможном разглашении гостайны и данных досудебного расследования директором НАБУ Артемом Сытником.

Причиной стало слитая в сеть аудиозапись неформальной беседы Сытника с журналистами нескольких изданий, на котором человек с голосом, похожим на голос Сытника, рассказывал детали уголовных производств, в частности, зачитывал материалы дела в отношении экс-прокурора Константина Кулика.

Следствие считает, что Сытник разгласил сведения об обстоятельствах его личной жизни, которые не были рассекречены в установленном законом порядке, а потому имели статус государственной тайны.