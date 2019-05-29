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Зеленский не будет вносить представление на отставку Луценко

Президент считает, что Верховная Рада не поддержит это решение.

Зеленский не будет вносить представление на отставку Луценко
Юрий Луценко
Фото: EPA/UPG

Президент Владимир Зеленский небудет вносить представление на увольнение генерального прокурора Украины Юрия Луценко, поскольку считает, что нынешняя Верховная Рада, скорее всего, его не поддержит. Об этом заявил лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков на телеканале "112 Украина".

Разумков объяснил, что Рада отказалась поддержать законодательные инициативы президента, поэтому кадровые назначения в ней обсуждаться не будут.

"Глядя на то, как Рада проголосовала другие обращения президента, мы прекрасно понимаем, что будет происходить дальше. .... Устраивать дополнительные шоу, связанные с отставкой - я не думаю, что это будет правильно ", - заявил Разумков.

Напомним, ранее в команде Зеленского неоднократно заявляли, что действующий генеральный прокурор Юрий Луценко должен покинуть свой пост. Сам Луценко заявлял, что не видит оснований писать заявление об отставке, но если парламент выразит ему недоверие, воспримет это нормально.

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