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Кабинет министров Украины определил лидеров среди регионов

Тройка лидеров остаётся неизменной.

Согласно опубликованному сегодня на сайте Министерства регионального развития мониторинга социально-экономического развития регионов в 2018 году, столица Украины лидирует.

Среди регионов четвёртый год подряд первое место занимает Харьковская область.

Согласно исследованию, в регионах наблюдается продолжение позитивной тенденции двух предыдущих лет роста ключевых показателей. В частности, выросли показатели производства промышленной продукции на 1,6% (в 2017 году – на 0,4%); выросли объемы производства сельскохозяйственной продукции на 7,8% (в 2017 году – падение на 2,2%). Выросли доходы местных бюджетов в среднем на 15% по стране и на 22% у лидера - Харьковской области. Удалось улучшить динамику социальных индикаторов. 

На фоне разбалансированности показателей других регионов, в мониторинге стоит выделить стабильный рост всех показателей у лидера рейтинга среди региона- Харьковская область традиционно лучшая в сфере образования, в части трудоустройства, развития малого и среднего бизнеса и имеет самый низкий уровень безработицы.

Напомним, рейтинговое оценивание социально-экономического развития регионов проводится в соответствии с Постановлением Кабинета министров Украины от 21.10.2015 № 856 «Об утверждении Порядка и Методики проведения мониторинга и оценки результативности реализации государственной региональной политики»

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