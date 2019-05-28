В АП не получали заявление львовского губернатора об отставке

В Администрации президента не получали заявления об отставке председателя Львовской облгосадминистрации Олега Синютки. Об этом 28 мая сообщили журналисты Leopolis.news, опубликовав ответ АП на официальный запрос.

"По информации, предоставленной Главным департаментом документального обеспечения Администрации Президента Украины, в регистрационно-справочной базе входящей служебной корреспонденции Администрации Президента Украины такой документ не зарегистрирован", - сказано в ответе администрации.

Напомним, что председатель ЛОГА Олег Синютка публично заявил о своем уходе с должности еще 22 апреля, на следующий день после победы Владимира Зеленского на президентских выборах.

Кроме Синютки, в отставку подали также главы госадминистраций Николаевской, Тернопольской и Закарпатской областей - Алексей Савченко, Степан Барна и Геннадий Москаль.