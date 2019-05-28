​Экономист Олег Устенко стал советником Зеленского

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко стал внештатным советником президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в указе №330/2019 от 28 мая 2019 года.

Экономист Олег Устенко работает исполнительным директором Международного фонда Блейзера, созданного в 2001 году при участии частной инвесткомпании SigmaBleyzer. Фонд занимается исследованием экономик бывшего Советского Союза, в том числе Украины, а также некоторых стран Центральной и Восточной Европы.

Экономист Устенко является президентом украинского клуба выпускников старейшего в США Гарвардского университета, старшим советником Делового совета США-Украина.

До начала работы в фонде Блейзера в 2004 году Олег Устенко участвовал в исследованиях в странах бывшего Советского Союза, проводимых Всемирным банком, Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), правительств стран СНГ и ряда университетов, включая Гарвард, Дьюк и Массачусетский технологический институт.

Олег Устенко - магистр Гарвардского университета, кандидат экономических наук Киевского национального экономического университета, был докторантом в американском университете Брэндайс. Кандидатская диссертация Олега посвящена диверсификации производства в условиях формирования рыночной экономики (на материалах промышленности Украины).