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​Каплин вышел из фракции БПП

Заявление о выходе он написал еще в 2016 году.

​Каплин вышел из фракции БПП
Фото: Макс Требухов

Депутат Верховной Рады Сергей Каплин вышел из фракции Блока Петра Порошенко.

Об этом сообщил спикер Андрей Парубий на заседании парламента 28 мая.

"Согласно поданному заявлению и в соответствии с ч.3 ст.60 регламента Верховной Рады Украины сообщаю о выходе народного депутата Украины Каплина Сергея из состава депутатской фракции "Блок Петра Порошенко", - объявил Парубий.

Каплин написал заявление о выходе из БПП еще в 2016 году, но де-юре все это время он оставался членом фракции.

После выхода Каплина в БПП осталось 130 депутатов. Это по-прежнему самая большая фракция в Верховной Раде 8 созыва.

На прошлой неделе БПП покинули еще четыре депутата: Сергей Лещенко, Мустафа Найем, Светлана Залищук и Аркадий Корнацкий.

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