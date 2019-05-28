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​Главы МИД Германии и Франции посетят Украину в четверг

Министры приедут в Киев уже на десятый день после инаугурации Зеленского.

​Главы МИД Германии и Франции посетят Украину в четверг
Жан-Ив Ле Дриан (слева) и Хайко Маас
Фото: EPA/UPG

В четверг, 30 мая, Украину с совместным визитом посетят главы МИД Германии Хайко Маас и Франции Жан-Ив Ле Дриан.

Об этом "Укринформу" рассказали замглавы Администрации президента Вадим Пристайко и посол Украины в Германии Андрей Мельник.

"Тридцатого числа у нас будут два министра иностранных дел - Франции и Германии - с общим визитом", - рассказал Пристайко.

Посол Мельник в свою очередь сказал, что это очень символический визит.

"Уже на десятый день после инаугурации президента Владимира Зеленского член федерального правительства, министр иностранных дел Германии Хайко Маас осуществляет визит в Киев. Мы рассматриваем его как знак мощной политической поддержки Украины со стороны нашего стратегического партнера", - сказал он.

Напомним, что Зеленский пока не совершил ни одного зарубежного визита в качестве президента Украины. Предполагается, что одной из первых может стать поездка в Берлин.

Будучи кандидатом в президенты, он ездил в Париж для встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

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