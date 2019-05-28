​Украина намерена добиваться международного статуса для Керченского пролива, - МИД

Украина намерена добиваться определения статуса Керченского пролива как международного.

Об этом заявила замминистра иностранных дел Елена Зеркаль в эфире радио "Новое время".

"Очень важно сейчас обеспечить определение статуса Керченского пролива как международного. Это снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовую неопределенность, в том числе - вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего. Они в своей внутренней риторике дошли до того, что только они могут контролировать судоходство в Керченском проливе. Поэтому для нас важно сейчас обеспечить представление наших интересов именно в международном арбитраже ", - сказала замминистра.

В то же время, Зеркаль отметила важность договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

"Даже на последних слушаниях председатель трибунала ссылался на это соглашение как соглашение, которое обеспечивает свободу судоходства в Керченском проливе. Поэтому я считаю, что соглашение выполняет сейчас свою функцию, и Украина будет исходить при решении этого вопроса из принципа целесообразности. Соглашение является комплементарным к международной морской конвенции", - отметила замминистра.

Напомним, с ноября 2018 года украинские морские порты Мариуполь и Бердянск фактически заблокированы Россией для захода и выхода судов. Это произошло после того, как 25 ноября российские пограничники в Керченском проливе открыли огонь по трем украинским кораблях и захватили 24-х украинских моряков.

Использование акватории Азовского моря, которое является внутренним морем Украины и России, до сих пор регламентируется двумя договорами между странами: в 1993 году - соглашением о так называемом квотировании вылова рыбы, и 2003 года - договором между Украиной и РФ о сотрудничестве и использовании Азовского моря и Керченского пролива.

Вылов рыбы в Азовском море, который до сих пор является лимитированным, каждый год распределяется между странами в рамках действующего соглашения 2003 года. Так, в конце февраля Украина и РФ подписали соглашение о вылове рыбы в Азовском море.