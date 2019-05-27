"Слуга народу". Лібертаріанська інтернет-партія

У понеділок представники партії зібрали прес-конференцію, аби розповісти з якими ідеями йтимуть у Раду, хто потрапить у списки, як шукатимуть мажоритарників та формуватимуть регіональні осередки. Поки у партії, як і раніше, усього цього немає. Принаймні, у заявах для широкої публіки.

Раніше партією керував друг дитинства Володимира Зеленського – Іван Баканов , однак тепер він призначений першим заступником голови СБУ. Очолювати передвиборчий штаб партії буде Олександр Корнієнко, а діджитал напрямок – Михайло Федоров. Обоє вже працювали з Володимиром Зеленським під час президентської кампанії.

Політична партія “Слуга народу” офіційно оголосила про намір штурмувати Верховну Раду на парламентських виборах та представила керівництво. Політичний радник Володимира Зеленського Дмитро Разумков розповів, що 21 травня відбувся з'їзд, де його обрали головою партії.

Ідеологія партії та “різні блаблабла”

У партії “Слуга народу” є свій ідеолог – кандидат юридичних наук і представник президента у Раді Руслан Стефанчук. В інтерв'ю LB.ua він пояснив, що ідеологія партії – лібертаріанство: “ліберальна модель економіки, ліберальна модель відносин з відповідними національними особливостями”.

“Зробити нормальну державу, де є політична воля та нормальні відносини людини і держави, де людина є найвищою цінністю, Конституція дає можливість звернутися до суду і різні блаблабла – усі ці добрі плани, які можуть виглядати як за все добре проти всього поганого, але так живе весь світ”, – визнавав Стефанчук.

Про оце “усе добре проти всього поганого” повторили і на прес-конференції, але дуже стисло. Офіційно програма партії досі не затверджена.

“Партія буде підтримувати всі ті ініціативи, з якими йшов на вибори Володимир Зеленський. Програма сьогодні розробляється. Поки про неї говорити не маємо права, оскільки її буде стверджувати з'їзд”, – розповів Разумков.

Фото: Lb.ua Дмитро Разумков

Новий лідер партії припустив, що політична сила може підтримати, наприклад, відкриття ринку землі.

“Я б не вдавався в цю полеміку, думаю що більш предметно можна буде обговорити з народними депутатами та представниками партії “Слуга народу”, які будуть іти в парламент”, – додав Разумков.

Оце й і все. Програму обіцяють представити 8 червня на з'їзді. Там також покажуть виборцям кандидатів у нардепи.

Хто платить?

Поки що партія не порахувала бюджет для передвиборчої кампанії, розповів Олександр Корнієнко.

“Наша кампанія має найбільшу кількість фізичних донорів, які потроху, але їх багато. У нас є багато фізичних осіб і юридичних осіб, які готові невеликі суми нам жертвувати”, – сказав Корнієнко.

Фото: Lb.ua Олександр Корнiєнко

За його словами, поки партія веде переговори з медійниками щодо розміщення реклами. Та вже визначилася, що основну ставку робитимуть на інтернет.

“Ми вміємо працювати в інтернеті. Як виявилося, там інший порядок цін, і там за ті кошти, за які можна 10 секунд показати по ТБ у прайм-таймі, провести на вибори два округи. Тому для нас це все одно буде трошки дешевше”, – вважає голова штабу.

Президент не рекламуватиме партію, пообіцяв лідер “Слуги народу”.

“У Зеленського більш ніж достатньо завдань, крім виборчої кампанії. А ми досить ефективно зможемо її провести”, – запевнив Разумков.

Як потрапити до партії?

“Протягом десяти днів, можливо, двох тижнів, відкриються прозорі офіси партії “Слуга народу” (у регіонах, – LB.ua). Вони будуть невеликі, бо у нас партія в основному – інтернет-партія, бо ми йдемо до діджиталізації країни”, – сказав Олександр Корнієнко.

Але навіть інтернет-партії треба реальні кандидати у нардепи. Набирати їх обіцяють за прозорою схемою, а не продавати місця у списку. Кандидатів шукатимуть серед 600 тисяч волонтерів, які зареєструвалися під час президентської кампанії.

Фото: Lb.ua Михайло Федоров

Керівник діджитал-напрямку Михайло Федоров розповів, що через кілька днів люди з амбіціями народних депутатів зможуть податися на конкурс через сайт партії “Слуга народу”, який планують запустити. Проект відбору у партії назвали “Ліфт”.

Кандидати до партії мають подати анкету та концепти законопроектів, які вони хочуть реалізувати у парламенті. Вони проходитимуть триступеневу перевірку – документальну перевірку з залученням фахівців з безпеки, перевірку доброчесності та професійну кадрову оцінку (співбесіду з міжнародними рекрутинговими компаніями).

Відібрані кандидати будуть представлені громадськості – і це буде “постпраймериз”.

“Після того як ми на з'їзді представимо список наших кандидатів, ми відкриємо можливість коментувати кожного нашого кандидата й давати ту інформацію, яку виборець вважатиме за потрібне”, – пояснив Корнієнко. За його словами, партія може скористатися можливістю вилучити недоброчесних кандидатів зі списків до 8 липня. Та у разі відкликання не зможе завести нових.

Фото: Lb.ua

Крім політичних неофітів, у списках можуть бути й “старі обличчя”. Корнієнко розповів, що чинні нардепи (звісно, з хорошою репутацією – а хто хоче інших?) можуть отримати місце у списку.

“Я не скажу, що в нас черга з депутатів. Можливо, ми будемо виходити з пропозиціями”, – сказав Корнієнко.

Назвати перші обличчя у списку поки не поспішають – інтригу триматимуть до наступного з'їзду партії.

Ліфти для своїх

Та замість будь-якого ліфту завжди можна скористатися сходами. Свої можуть піти околяса. У партії “Слуга народу” можуть бути представники “Кварталу-95” чи “Ліги сміху”. Один з них уже точно відомий. Актор Юрій Корявченков (він же “Юзик”) буде балотуватися до Верховної Ради за мажоритарним округом у Кривому Розі, якщо пройде перевірку.

Фото: МедиаНяня Юрій Корявченков

Актори студії, які захочуть брати участь у парламентських виборах, будуть звільнені від деяких етапів перевірки, зокрема від бесіди з психологом, розповів LB.ua Корнієнко.

Список партії за такого сценарію може вписатися в перспективу української політики, де криворізький клан стане в історичний ряд з дніпропетровським, донецьким, вінницьким. І перші призначення президента вже дають зрозуміти, що такий розвиток подій досить вірогідний.

На питання про те, чи будуть у списку люди олігархів, голова партії Дмитро Разумков реагує емоційно.

“А є люди Коломойського? Я думаю є люди, які є громадянами України, і саме вони будуть обиратися. Ви називаєте за прізвищами. Зрештою, рішення буде ухвалювати з'їзд”, – відповів Разумков та запевнив, що сам поки не встиг познаймитися з Ігорем Валерійовичем.

“Поки це фікція – навіть не художній фільм”

Свіжі соціологічні дослідження дають партії “Слуга народу” 43,8% серед тих, хто визначився та прийде на вибори. У керівництва політичної сили плани далекоглядні. Команда Зеленського не приховує свого бажання стати одноосібною владою – маючи і крісло президента, і більшість у Верховній Раді, а, відповідно, і можливість формувати уряд.

“Ми плануємо не звертатися за допомогою ні до кого для формування коаліції. У нас є така програма максимум – сформувати коаліцію з однієї політичної сили. Це наші плани, наші мрії”, – сказав Корнієнко.

Директорка фонду “Демократичні ініціативи імені Кучеріва” Ірина Бекешкіна каже, що остаточний рейтинг партії буде залежати від кандидатів у нардепи та представленої програми, хоча якиїсь великі відхилення від 40% не варто прогнозувати. І навіть компромат тут не допоможе – виборці Зеленського (чи то “Слуги народу” просто не повірять).

Фото: od-news.com Ірина Бекешкіна

На думку Бекешкіної, партії використовуватиме уже засвоєні правила передвиборчої кампанії, критикуючи попередню владу.

“По другому колу буде розіграний сценарій критики. Нічого такого конкретного партія не буде пропонувати. Якщо орієнтуватися на виборців Зеленського (які є і виборцями партії), то вони дуже різні, з різними установками. Очевидно, що партія буде уникати будь-якої визначеності. Буде і далі за все хороше – тобто за те, що об'єднує людей, і нічого не говоритиме про те що, роз'єднує”, – вважає Бекешкіна.

Поки що у партії “Слуга народу”, як і раніше, є лише президент. Дмитру Разумкову все ж не подобається, коли між політичною силою та Володимиром Зеленським ставлять знак рівності.

“Це люди насправді, а не тільки Зеленський. Якщо ми говоримо про партію “Слуга народу”, то я думаю, що там буде багато людей, яких будуть знати виборці. Щонайменше на відміну від депутатів нинішнього скликання люди будуть їх бачити”, – переконує Разумков.

Фото: Lb.ua

Та у Ірини Бекешкіної більш критичний погляд.

“Поки це фікція, навіть не художній фільм. Зеленський був художнім фільмом – його ототожнювали з Голобородьком. За що збираються голосували ці 40%, поки не дуже зрозуміло”, – говорить Бекешкіна.