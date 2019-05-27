Верховный Суд отказался рассматривать законность указа Зеленского о роспуске Рады

Кассационный административный суд Верховного Суда отказался рассматривать законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Об этом сообщила пресс-служба суда в Фейсбуке.

"Верховный Суд отказал в открытии производства по иску к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о признании противоправным и недействительным Указа Президента Украины от 21 мая 2019 №303/2019 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" в связи с тем, что рассмотрение такого дела отнесено к юрисдикции Конституционного Суда Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что суд пришел к выводу, что проверка на предмет соответствия Конституции всех без исключения правовых актов Рады и президента относится к полномочиям КС.

Истец обосновывал исковые требования тем, что досрочное прекращение полномочий парламента нарушает его права как избирателя, который принимал участие в выборах депутатов 26 октября 2014 года и заинтересован в непрерывной и стабильной работе Рады. Истец утверждал, что назначение внеочередных выборов на 21 июля также нарушает его избирательные права (не только как избирателя, но и как субъекта права на самовыдвижение кандидатом в депутаты), а именно препятствует его планам на отдых летом.

Верховный Суд обратил внимание, что Кодекс административного судопроизводства регламентирует порядок рассмотрения не всех публично-правовых споров, а только тех, которые возникают в результате осуществления субъектом властных полномочий именно управленческих функций и рассмотрение которых непосредственно не относится к подсудности других судов.

В решении указано, что конституционный процесс досрочного прекращения полномочий Рады и участие в этом процессе Президента не является формой реализации его управленческих функций и не может подпадать под контроль суда административной юрисдикции.

Постановление может быть обжаловано в Большой Палате Верховного Суда в течение 15 дней со дня его принятия.

Напомним, 20 мая Владимир Зеленский принес присягу президента Украины и официально приступил к исполнению обязанностей. Во время своей речи он заявил о роспуске Верховной Рады и предложил чиновникам писать заявления об отставке, если они не готовы работать на "благо поколений".

21 мая Зеленский досрочно прекратил полномочия Рады и назначил внеочередные выбора парламента на 21 июля. 23 мая его указ был опубликован в официальной газете "Урядовый курьер" и вступил в силу.

В Верховный Суд было подано три исковых заявления, которыми оспаривается соответствующий указ президента.