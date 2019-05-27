Тимошенко не видит в Украине предпосылок для дефолта

В Украине нет предпосылок для дефолта, считает лидер фракции ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"В Украине сбалансированный бюджет, в котором предусмотрены очень большие, недопустимо, деньги на возврат процентов, на возврат самого долга. Да, это ужасный объем расходов из бюджета, но предпосылок для дефолта не существует", - сказала она на заседании согласительного совета руководителей фракций и групп парламента в понедельник, передает "Интерфакс-Украина".

При этом Тимошенко подчеркнула, что если искусственно будет проведен дефолт, то долги страны будет обнулены очень дорогой ценой.

"Это освобождение от долгов не поможет Украине, потому что Украина на многие годы останется без инвесторов, никто не придет в страну, которая переживает дефолт. Во-вторых, никто не сможет спрогнозировать после дефолта, каким будет курс гривні", - пояснила она.

Лидер фракции ВО "Батькивщина" заявила, что "ни в коем случае, ни при каких условиях нельзя допустить, чтобы Украина вошла в дефолт".