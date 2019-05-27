На новом мосту в Киеве два стекла покрылись трещинами (обновлено)
На новом мосту в Киеве два стекла покрылись трещинами (обновлено)
В Одесской колонии №51 начался бунт, есть пострадавшие (обновлено)
В Одесской колонии №51 начался бунт, есть пострадавшие (обновлено)
​В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
​В Ровно двух человек с плакатами о Зеленском забрали в полицию за несанкционированный митинг
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Інтерв'ю Президента Інституту Горшеніна для Le Mondе: «Зеленський щирий у своєму прагненні до зрушень»
Время больших ожиданий
Время больших ожиданий
В Киеве открыли пешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой
В Киеве открыли пешеходный мост между Крещатым парком и Владимирской горкой
Huawei больше не сможет использовать карты памяти SD и microSD
Huawei больше не сможет использовать карты памяти SD и microSD
Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины
Коломойский в интервью Financial Times высказался за дефолт Украины
Зеленский попросил полицию не мешать мирным акциям против него
Зеленский попросил полицию не мешать мирным акциям против него
ГлавнаяПолитика

Государство должно сделать все, чтобы не было дефолта, - Гройсман

Он считает, что для украинцев кризисов уже достаточно.

Государство должно сделать все, чтобы не было дефолта, - Гройсман
Фото: Макс Требухов

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что главная задача правительства – не допустить никаких кризисов, а дефолт - это глобальный кризис. Об этом он заявил у себя на Facebook.

Дефолт способен привести к серозным последствиям и в первую очередь, от этого пострадают украинцы.

Он подчеркнул, что даже разговоры о дефолте не добавляют стабильности: "Дефолт - это глобальный кризис. А украинцам уже хватит кризисов. От серьезных последствий необдуманных решений пострадают обычные украинцы, которые окажутся на грани выживания".

По его словам, за 3 года его работы премьер-министром, правительство не допустило никаких кризисов, а главная задача - добросовестно обслуживать долг (МВФ) и обеспечить рост экономики.

Напомним, Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта. Он предложил равняться на Грецию и Аргентину и заявил, что не считает дефолт чем-то страшным. В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не заплатила по кредиту Международного валютного фонда, хотя и временно.

"Посмотрите на Грецию, какие красавцы, сказали: "500 млрд не вернем", и все, до свидания. Его [греческий сценарий] нужно было применять еще в 2014 году, потому что страну разворовали под покровительством, в том числе и Международного валютного фонда, и под покровительством всех иностранных посольств", - сказал олигарх.

По его словам, дефолт никогда и никому не помешал.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также