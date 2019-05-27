Государство должно сделать все, чтобы не было дефолта, - Гройсман

Он считает, что для украинцев кризисов уже достаточно.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман считает, что главная задача правительства – не допустить никаких кризисов, а дефолт - это глобальный кризис. Об этом он заявил у себя на Facebook.

Дефолт способен привести к серозным последствиям и в первую очередь, от этого пострадают украинцы.

Он подчеркнул, что даже разговоры о дефолте не добавляют стабильности: "Дефолт - это глобальный кризис. А украинцам уже хватит кризисов. От серьезных последствий необдуманных решений пострадают обычные украинцы, которые окажутся на грани выживания".

По его словам, за 3 года его работы премьер-министром, правительство не допустило никаких кризисов, а главная задача - добросовестно обслуживать долг (МВФ) и обеспечить рост экономики.

Напомним, Игорь Коломойский выступил за объявление Украиной дефолта. Он предложил равняться на Грецию и Аргентину и заявил, что не считает дефолт чем-то страшным. В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не заплатила по кредиту Международного валютного фонда, хотя и временно.

"Посмотрите на Грецию, какие красавцы, сказали: "500 млрд не вернем", и все, до свидания. Его [греческий сценарий] нужно было применять еще в 2014 году, потому что страну разворовали под покровительством, в том числе и Международного валютного фонда, и под покровительством всех иностранных посольств", - сказал олигарх.

По его словам, дефолт никогда и никому не помешал.