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​Джулиани заявил, что экс-посол США Йованович пойдет на работу к Соросу

"Ее посольство было замешано в розыске грязной информации против людей кампании Трампа".

​Джулиани заявил, что экс-посол США Йованович пойдет на работу к Соросу
Рудольф Джулиани
Фото: EPA/UPG

Адвокат Президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани считает, что бывший посол США в Украине Мари Йованович пойдет на работу к Джорджу Соросу.

Об этом он сказал в интервью "Цензору".

"В той или иной мере она будет работать на Сороса. Все, что я могу сказать, – это то, что я о ней слышал. А именно – что ее посольство было плотно замешано в розыске грязной информации и фабрикации ее против людей, занятых в кампании Трампа. Еще они были плотно вовлечены в помощь Соросу (включая блокирование одного из кейсов, который мог бы ему навредить), и в этом деле представителем были она и Джордж Кент. Собственно, они и подготовили всю эту историю со специальным прокурором. Это было до того, как она получила свое вознаграждение в виде должности посла. И они все это свели в одно, а затем использовали как способ защитить Сороса, что выглядит ужасно", - заявил Джулиани.

Напомним, ранее Джулиани обвинял Йованович в том, что она противодействовала политике Трампа.

В начале мая ее срочно отозвал Вашингтон, и с 20 мая Йованович больше не является послом в Украине. Кто ее заменит, пока не известно.

Йованович прибыла в Украину в 2016 году на смену Джеффри Пейетту. До этого она работала помощником госсекретаря и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы. Также она занимала должность посла в Армении (2008-2011) и Кыргызстане (2005-2008), работала в посольствах в Москве, Лондоне, Оттаве, Могадишо и Киеве.

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