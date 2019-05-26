В США арестовали бывшего менеджера автора комиксов Marvel

Ему вменяют жестокое обращение со Стэном Ли.

Морган с дочерью Стэна Ли на премьере Нового "Человека-паука"

В американском штате Аризона задержали Кийю Моргана, бывшего менеджера автора комиксов Marvel Стэна Ли, умершего в конце 2018 года.

Ему вменяют жестокое обращение с бывшим работодателем и похищение его денег, пишет CNN.

Среди прочего Моргана обвиняют в присвоении более $262 тыс., заработанных Ли за счет раздачи автографов в мае 2018 года. Кроме того, в июне 2018 года менеджер фактически лишил Ли свободы, когда перевез его из дома на Голливудских холмах в Беверли-Хиллз, чтобы больше влиять на него.

Незадолго перед смертью создателя Marvel Моргану запретили приближаться к нему больше чем на 90 метров.

Моргана собираются доставить в Лос-Анджелес, где он предстанет перед судом. Он может выйти на свободу под залог 300 тысяч долларов.

Стэн Ли умер в ноябре 2018 года в возрасте 95 лет. Он известен как создатель Человека-паука, Людей Икс, Железного человека, Черной Пантеры и других известных персонажей комиксов.