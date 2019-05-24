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На Одесском кинофестивале Майку Ли вручат "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство

В честь этого, на фестивале пройдет ретроспектива художниа.

На Одесском кинофестивале Майку Ли вручат "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство

На 10-м юбилейном Одесском международном кинофестивале британскому режиссеру театра и кино Майку Ли вручат статуэтку "Золотого Дюка" за вклад в киноискусство. В честь этого, на фестивале также состоится небольшая ретроспектива его фильмографии. Об этом сообщает прес-центр Одесского кинофестиваля.

За все время режиссерской карьеры, Майк Ли получил очень много премий: пятикратный лауреат кинопремии BAFTA, обладатель "серебряного льва" Венецианского кинофестиваля, лауреат премии за лучшую режиссуру Каннского кинофестиваля, обладатель главной награды фестиваля - Palme d'Or и Берлиенале.

Режиссер учился в Королевской академии драматического искусства, Кембервильський школе искусств и в Центральном колледже искусств и дизайна, а также в Лондонской школе кинематографии.

Напомним, 10-й Одесский международный кинофестиваль пройдет с 12 до 20 июля.

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