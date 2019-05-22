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На Каннском кинофестивале состоялась премьера "Домой" Наримана Алиева

На премьере создатели фильма призвали к освобождению Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

На 72-м Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд" состоялась премьера украинского крымскотатарского фильма Наримана Алиева "Домой".

Дебютный фильм Алиева также участвует в конкурсе "Золотая камера".

Фото: Дарья Бадьер

Картину на премьере представил директор кинофестиваля Тьерри Фремо, режиссер Нариман Алиев, продюсер Владимир Яценко и исполнители главных ролей - Ахтем Сеитаблаев и Рамзи Белялов.

Нариман Алиев отметил, что для него очень важно представить фильм на крымскотатарском языке на таком кинофестивале, как Канны. Создатели фильма призвали к освобождению Олега Сенцова и других украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах.

Фото: Дарья Бадьер

Напомним, "Особый взгляд" - вторая по важности конкурсная программа Каннского кинофестиваля.

По сюжету фильма "Домой", отец с младшим сыном едут в оккупированный Крым. Этот фильм - один из победителей конкурса кинопроектов патриотической направленности, который прошел в Минкульте в 2018 году. Диалоги звучат на крымскотатарском, украинском и русском языках.

В прошлом году в этом же конкурсе Канн участвовал "Донбасс" Сергея Лозницы, получивший приз за режиссуру. 

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