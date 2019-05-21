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Во Львове умер основатель художественного объединения "Дзига" Маркиян Иващишин

Причиной смерти стал оборвавшийся тромб.

Во Львове умер основатель художественного объединения "Дзига" Маркиян Иващишин
Фото: Facebook / За Чай.com

Во Львове умер основатель художественного объединения "Дзига" Маркиян Иващишин.

Об этом сообщила пресс-служба Львовского облсовета

По данным издания Zaxid.net причиной смерти стал оборвавшийся тромб. 

Иващинину было 52 года.

В 1990 Иващинин возглавил студенческое братство Львова, сменив на этом посту Демьяна Малярчука. В октябре того же года был одним из лидеров студенческой политической голодовки в Киеве, известной как Революция на граните.

В 1990-1994 года он был депутатом Львовского областного совета I-го демократического созыва, в 1990-1993 - председателем правления фонда "Молодая Украина".

С 1993 года стал директором художественного объединения "Дзига".

Был также сопредседателем Фонда украинского студенчества, членом совета "Клуб Львов", членом совета Комитета предпринимателей Львовщины.

Был организатором двух фестивалей"Вывих" (Львов), арт-продюсером проектов "Огни большого города", "Новый Ноев Ковчег", продюсером групп «Клуб Любителей Чая", "Мертвый Пивень", "Dzyga Jazz Quintet", ранних проектов "Океана Ельзи" и Русланы ("Звонкий Ветер"), организатором фестиваля "Проект Е" "Слушай украинское", "Гранды Искусства", "Метро Jazz", "Флюгеры Львова", "Jazz Bez" , одним из основателей культурологического журнала  "Четверг".

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