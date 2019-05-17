В Херсонской области автомобиль сбил насмерть несовершеннолетних брата и сестру на скутере

Дети погибли на месте аварии, водитель машины доставлен в больницу.

В дорожно-транспортном происшествии в Херсонской области 17 мая погибли двое детей: 15-летний Даниил и его 8-летняя сестра Дарья.

Авария произошла на трассе Каховка-Олешки, сообщает сайт 0552.ua.

30-летний водитель легковушки "Део Ланос" на выезде из села Плодовое (2-й км трассы Таврийск - Олешки) столкнулся со скутером, которым управлял несовершеннолетний подросток.

В результате ДТП дети погибли на месте трагедии, водитель машины доставлен в больницу.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют подробности резонансного ДТП со смертельным исходом.

Несколько дней назад в Херсоне грузовик насмерть сбил 11-летнего мальчика на велосипеде.