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​Две женщины на лодке приплыли из России в Луганскую область

Нарушительниц задержали украинские пограничники.

​Две женщины на лодке приплыли из России в Луганскую область
Фото: dpsu.gov.ua

В Луганской области пограничный наряд, который нес службу в районе населенного пункта Александровка, задержал двух женщин, которые на лодке переправились в Украину из Российской Федерации.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"Задержание произошло непосредственно на берегу реки Деркул (приток Северского Донца, - ред.) пограничниками Луганского отряда, которые выполняют задачи в районе проведения операции объединенных сил. Как выяснилось, это были две женщины, гражданка Украины и РФ. Они пытались попасть в населенный пункт на территории Украины к своим знакомым. При этом у гражданки РФ отсутствовали документы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинку привлекли к административной ответственности за нарушение границы, а гражданку РФ задержали для установления личности и выяснения всех обстоятельств правонарушения.

Кроме того, принимаются меры по установлению круга лиц, содействующих в незаконном перемещении через государственную границу.

Напомним, ранее россиянка с сожителем пыталась провезти в Украину свою мать в багажнике автомобиля. Их задержали белорусские пограничники на пропускном пункте "Веселовка".

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